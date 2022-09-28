اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 06:59 م
أكرم القصاص
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خليك واعى.. لا تصدق أكاذيب نقص السلع الاستراتيجية.. إنفوجراف

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 06:46 م
خليك واعى.. لا تصدق أكاذيب نقص السلع الاستراتيجية.. إنفوجراف خليك واعى

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فى الفترة الماضية، انتشرت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تتحدث عن نقص السلع الاستراتيجية فى البلاد، إلا أن هذا الأمر غير صحيح جملة وتفصيلا، وتم نفيه من الجهات الرسمية المعنية. 
 
وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة وأن متوسط المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية تتجاوز الـ 6 أشهر كما تقوم الوزارة بمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة المنتجات أول بأول كذلك توفير منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
 
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة وشركتى الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، عقود أكبر مشروع قومى تخزينى لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية فى محافظات "الشرقية والسويس، والفيوم، والأقصر"، فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتكوين وتخزين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.
 
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