اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 09:49 م
أكرم القصاص
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خليك واعى.. إلغاء العلاج على نفقة الدولة "شائعة" (إنفوجراف)

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 08:24 م
خليك واعى.. إلغاء العلاج على نفقة الدولة "شائعة" (إنفوجراف) خليك واعى.. إلغاء العلاج على نفقة الدولة "شائعات" (إنفوجراف)

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انتشرت شائعة بشأن إصدار قرار بإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، وهذا الأمر غير صحيح جملة وتفصيلا.

وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون توقف، مع  تقديم كافة خدماتها الطبية بالمجان من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية.

وأكدت وزارة الصحة أنه تم إصدار 340 ألفاً و333 قرار علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و415 مليون جنيه.

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وزارة الصحة

العلاج على نفقة الدولة

حقيقة الغاء العلاج على نفقة الدولة

اليوم السابع بلس

خليك واعى



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