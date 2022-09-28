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خريطة العام الجامعى.. ينطلق 1 أكتوبر والفصل الدراسى الأول 14 أسبوعا

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 01:00 ص
خريطة العام الجامعى.. ينطلق 1 أكتوبر والفصل الدراسى الأول 14 أسبوعا وزارة التعليم العالى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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ينشر "اليوم السابع" الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، حيث تبدأ الدراسة يوم السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023.
 
وحددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.
 
ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

التعليم العالى

الجامعات

الخريطة الزمنية للعام الجامعى

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

العام الجامعى الجديد



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