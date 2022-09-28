حياة كريمة.. الأقصر تشهد طفرة بمشروعات قطاع مياه الشرب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر طفرة تنموية غير مسبوقة فى مجال تنفيذ المشروعات بقطاع مياه الشرب، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، وذلك للحد الذى جعل حجم الاستثمارات التنموية فى هذا القطاع يتجاوز 2 مليار جنيه، وبلغت نسبة تغطية المحافظة فى قطاع المياه 99.9%، حيث يتم حالياً العمل على تنفيذ أكثر من 19 مشروع متنوع للمياه.

ومن جانبه قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر كانت هناك طفرة خلال الأعوام الماضية فى مجال مشروعات المياه والصرف الصحى بحجم استثمارات تنموية تجاوز 2 مليار جنيه لدعم قطاع مياه الشرب بالمحافظة، بجانب ما يجرى تنفيذه من مشروعات للصرف الصحى فى القرى والنجوع والمناطق المحرومة وقري حياة كريمة.

وأضاف محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه نتيجة لتلك الاستثمارات وحجم المشروعات الذى تجاوز 19 مشروعاً، أثمرت الجهود عن تغطية المحافظة بنسبة 99.9% فى قطاع المياه بعد التوسع فى إنشاء المحطات وشبكات المياه والآبار لتوصيل مرفق المياه لأكثر من مليون و300 ألف نسمة هم عدد سكان محافظة الأقصر، مؤكداً استمرار العمل في تنفيذ المشروعات لاستكمال تغطية احتياجات المحافظة فى قطاع المياه ودعم المشروعات القائمة للحفاظ على ما تم إنجازه، مشيداً بجهود وزارة الإسكان وشركة مياه الأقصر والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ممثلة في الجهاز التنفيذي لمحافظة الأقصر، لدورهم في تنفيذ تلك المشروعات التنموية.

وأكد المستشار مصطفى ألهم أنه تم الانتهاء من مشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل الممول من الوكالة، والذى يساهم فى زيادة طاقة المحطة من 29 ألف م3 إلى 65 ألف متر بتكلفة 280 مليون جنيه، وهى التوسعات الأولى منذ إنشاء المحطة وتخدم 318 ألف نسمة من سكان مدن الأقصر والبياضية والقرى التابعة لهم، موضحاً أنه بالإضافة لتلك المشروعات تم تنفيذ أعمال لخدمة قطاعي المياه والصرف بتكلفة 500 مليون جنيه، تضمنت ما يلي:- (مشروع ترفيق المنطقة الصناعية بالبغدادي - وشراء عربات ومعدات لخدمة قطاعي المياه والصرف- والقيام بعمليات سحب وإنزال آبار مياه شرب بأنحاء المحافظة - وإحلال وتجديد مركز خدمة عملاء إدارة الشركة - وإنشاء غابات شجرية وريها بمياه الصرف الصحي المعالجة - وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب - وتركيب حواجز ماصة للمواد البترولية عند مأخذ محطات مياه الشرب - وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي - وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات مياه شرب كبري - وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات صرف صحي - وإحلال وتجديد معامل مياه الشرب والصرف الصحي).



افتتاحات يومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر



العمل بمحطة مياه الشرب النقالى بالمحاميد



العمل فى محطات مياه الشرب بالأقصر



المشروعات القومية لدعم المياه والصرف الصحى بالأقصر



المشروعات القومية لشركة مياه الأقصر



انفوجراف لمشروعات مياه الشرب والصرف بالأقصر



تطوير كبير لشبكات ومحطات المياه بالأقصر



جانب من المشروعات القومية لشركة المياه



جانب من محطات مياه الاقصر الجديدة



جانب من مشروعات المياه بقرى حياة كريمة



جانب من مشروعات شركة المياه بالأقصر



حياة كريمة تدعم مشروعات المياه والصرف بالأقصر



رئيس شركة المياه يتم تنفيذ أكثر من 19 مشروع



صور نصائح داخل محطات المياه والصرف بالأقصر



طفرة تنموية غير مسبوقة بمشروعات قطاع مياه الشرب



متابعة المحافظ لمشروعات المياه والصرف الصحى بالأقصر



محافظة الأقصر تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة بمشروعات قطاع مياه الشرب



محطات المياه الجديدة ضمن حياة كريمة



محطة مياه الشرب النقالى بالمحاميد



مشروعات المياه ضمن حياة كريمة بقرى الأقصر