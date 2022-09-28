اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حياة كريمة.. إنشاء وحدة صحية على مساحة 850 مترا بدنديل فى بنى سويف

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 02:59 م
حياة كريمة.. إنشاء وحدة صحية على مساحة 850 مترا بدنديل فى بنى سويف جانب من الجولة
بنى سويف هانى فتحى

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تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، اليوم، مركز ناصر  سير العمل فى مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، فى حضور على يوسف رئيس مركز ناصر، وذلك فى إطار تكليفات المحافظ د.محمد هانى غنيم بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى مشروعات المبادرة الرئاسية، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة.

وتابع نائب المحافظ سير العمل فى مشروع إنشاء الوحدة الصحية بدنديل على مساحة 850م2، بجانب تطوير ورفع كفاءة نقطة إسعاف دنديل على مساحة 220م2، ضمن 17 مشروعا يجرى تنفيذها بقطاع الصحة بمركز ناصر تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالي القرية وتوابعها، علاوة على متابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء المجمع الزراعى بالقرية، على مساحة 400م2، والذى يتضمن إنشاء جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعى.

وتضمنت الزيارة متابعة نائب محافظ بنى سويف الموقف التنفيذى لإنشاء مجمع خدمات دنديل، والذى يجرى تنفيذه ضمن 6 مجمعات يتم إنشاؤها، بقرى (دلاص، الحمام، بني عدي، إشمنت، بهبشين)، والتى ستقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع ومنها "مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري"، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد والتيسير على المواطنين، بجانب متابعة سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب دنديل والذى يجرى تنفيذه على مساحة 200م2، ضمن 12 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بمركز ناصر، بينما تتواصل الأعمال الإنشائية بوحدة إطفاء ونقطة شرطة دنديل لتوفير كل الخدمات بالقرية.

 


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