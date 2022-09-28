حياة كريمة.. إنشاء وحدة صحية على مساحة 850 مترا بدنديل فى بنى سويف

وتابع نائب المحافظ سير العمل فى مشروع إنشاء الوحدة الصحية بدنديل على مساحة 850م2، بجانب تطوير ورفع كفاءة نقطة إسعاف دنديل على مساحة 220م2، ضمن 17 مشروعا يجرى تنفيذها بقطاع الصحة بمركز ناصر تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالي القرية وتوابعها، علاوة على متابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء المجمع الزراعى بالقرية، على مساحة 400م2، والذى يتضمن إنشاء جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعى.

وتضمنت الزيارة متابعة نائب محافظ بنى سويف الموقف التنفيذى لإنشاء مجمع خدمات دنديل، والذى يجرى تنفيذه ضمن 6 مجمعات يتم إنشاؤها، بقرى (دلاص، الحمام، بني عدي، إشمنت، بهبشين)، والتى ستقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع ومنها "مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري"، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد والتيسير على المواطنين، بجانب متابعة سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب دنديل والذى يجرى تنفيذه على مساحة 200م2، ضمن 12 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بمركز ناصر، بينما تتواصل الأعمال الإنشائية بوحدة إطفاء ونقطة شرطة دنديل لتوفير كل الخدمات بالقرية.