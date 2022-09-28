جيورجيا ميلونى لـ"زيلينسكى": بمقدور أوكرانيا الاعتماد على دعم إيطاليا

روما (أ ش أ)

أكدت جيورجيا ميلونى، زعيمة حزب إخوة إيطاليا الذى فاز بالانتخابات البرلمانية فى إيطاليا، للرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أن بلادها ستستمر فى دعم أوكرانيا فى مواجهة الحرب الروسية.

وجاء ذلك في تغريدة لميلوني عبر منصة تويتر -نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الأربعاء- ردا على تغريدة للرئيس الأوكراني هنأها فيها بالفوز في الانتخابات.

وقالت ميلوني "عزيزي فولوديمير زيلينسكي، أنت تعلم أنه يمكنك الاعتماد على دعمنا المخلص لقضية حرية الشعب الأوكراني. استمر في التحلي بالقوة وحافظ على إيمانك ثابتا!".

وكان زيلينسكي قد هنأ ميلوني وحزبها بفوزهما في انتخابات البرلمان الإيطالي.

وكتب الرئيس الأوكراني: "أهنئ جيورجيا ميلوني وحزبها على الفوز في الانتخابات. ونقدر دعم إيطاليا المستمر لأوكرانيا في الحرب" ضد القوات الروسية و"نعول على التعاون المثمر مع الحكومة الإيطالية الجديدة".