اليوم السابع
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أكرم القصاص
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توريد 3183 طن أرز شعير فى الدقهلية.. صور

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 10:38 ص
توريد 3183 طن أرز شعير فى الدقهلية.. صور توريد أرز
الدقهلية فريق محافظات

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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار المتابعة الميدانية لأعمال توريد محصول أرز الشعير لموسم 2022 لمواقع التوريد بنطاق المحافظة، وذلك بإشراف المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية.
 
وأشار مختار إلى أن إجمالي ما تم توريدة حتي الآن لمواقع التسليم لأرز الشعير المورد تبلغ كميته 3183.201 طن، وأضاف أنه يتم صرف قيمة الارز المسوق خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم تشجيعا للمزارعين علي التوريد.
 
وأوضح مختار أن المساحة المنزرعة أرز بالدقهلية هذا الموسم تبلغ 318 ألف فدان والمطلوب توريده هو 1 طن عن كل فدان، مشيرا إلى أن هناك 31 موقعا تستقبل أرز الشعير المورد من المزارعين تابعة لشركات المضارب والبنك الزراعي وعدد من المواقع الأخرى جارى اعتمادها من وزارة التموين.
 
وفي هذا السياق أكد وكيل وزارة التموين "أنه تنفيذا لتكليفات وزير التموين ومحافظ الدقهلية هناك متابعة مستمرة لأعمال التوريد بالمواقع المعدة لهذا الغرض على مستوى المحافظة وتشمل (4 مواقع تابعة لشركة مضارب الدقهلية و4 مواقع تابعة لشركة مضارب دمياط وبلقاس و23 مواقعا تابعة للبنك الزراعي المصري بمراكز ومدن وقري المحافظة).
 
وأوضح وكيل الوزارة أن أسعار الأرز المورد بدرجة نظافة 94% ودرجة رطوبة لا تزيد عن 14% وذلك لنوعين من الارز الاول رفيع الحبة 6500 جنيه، والثانى الارز عريض الحبة ويكون سعر الطن له بمبلغ 6750 جنيها.
 
وقال إن الممتنعين عن التوريد أو القائمين بتخزين أرز الشعير بأماكن غير معتمدة من قبل وزارة التموين يتم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيالهم وفقا لما حددته القرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن ،مشيرا ان المتابعة لاعمال  التوريد بمواقع التسليم تتم من خلال لجان مشتركة للاستلام ومتابعة اعمال التخزين للارز المورد وذلك من بداية موسم التوريد في 25 اغسطس الماضي والذي سينتهي في 15 ديسمبر القادم.
 
الشون والصوامع
الشون والصوامع

توريد القمح بالدقهليه
توريد القمح بالدقهليه

توريد القمح فى الدقهليه
توريد القمح فى الدقهليه

توريد القمح من المزارعين
توريد القمح من المزارعين

 


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