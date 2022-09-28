تنفيذى الشرقية يكرم المشرفين على نقل 103 من نزلاء دار كبار بلا مأوى لمجمع خدمات

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعضاء اللجنة المشكلة من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي وإدارة أبو حماد الاجتماعية والبالغ عددهم 13 موظفا بمنحهم شهادات تقدير وذلك لدورهم في الإشراف على نقل 103 من نزلاء دار كبار بلا مأوى وتسكينهم بمجمع خدمات الأسرة والطفولة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بعد تجهيزه ليليق بهم وكذلك متابعة حالتهم على مدار اليوم وتلبية كافة احتياجاتهم وتوفير إقامة لائقة لهم بالمجمع.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية واللواء أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية وممثلين عن شرطة المرافق والحماية المدنية ومباحث التموين ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

كما أهدى محافظ الشرقية شعار المحافظة وشهادة تقدير عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي لدوره الهام ومتابعته المستمرة لأعضاء اللجنة المشرفة على نقل نزلاء الدار وتوفير كافة إحتياجاتهم بما يضمن لهم حياه كريمة بمجمع خدمات الأسرة والطفولة.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة المتابعة المستمرة للنزلاء بمجمع خدمات الأسرة والطفولة والتأكد من توافر كافة أوجه الرعاية الصحية والمجتمعية لهم وتوفير سبل الراحة لإقامتهم بالدار .

و كما وجه المحافظ الشكر لمدير إدارة المرور لدورة الهام في تنفيذ المخططات المرورية الجديدة والاشراف عليها والتي اعتمدتها المحافظة لفك الإختناقات المرورية داخل شوارع مدينة الزقازيق مشيداً بالأداء المتميز لمديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والمتابعة المستمرة لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

كما هنأ المحافظ أعضاء المجلس التنفيذي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة وكذلك الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.