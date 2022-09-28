تعرف على تفاصيل غلق مطالع منازل كبارى 15 مايو وعرابى

كتب عبد الرحمن سيد

أجرت إدارة المرور، عملية غلق كلى لبعض مطالع ومنازل كبارى ( 15 مايو، أحمد عرابى ) وذلك ضمن الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات ونلخص تلك الأعمال فى مجموعة من النقاط :

- تلك الأعمال لإنشاء محور 26 يوليو الجديد وتوسعة محور أحمد عرابى المستحدث، توسعة كوبرى 15 مايو

-الشركة المنفذة للأعمال ستقوم بإزالة رامبات بعض المطالع والمنازل الخاصة بكبارى ( 15 مايو، أحمد عرابى ).

-غلق منزل كوبرى 15 مايو ( الأول ) للقادم من مناطق محافظة القاهرة إتجاه شارع 26 يوليو " مناطق المحاربين القدماء.

-غلق مطلع كوبرى 15 مايو ( الثانى ) للقادم من شارع 26 يوليو وميدان سفنكس إتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك.

-غلق مطلع كوبرى أحمد عرابى للقادم من شارع المطار إتجاه شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس.

-الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت العديد من المحاور البديلة والتحويلات

-تحويلة لحركة المركبات القادمة من اعلى كوبرى 15 مايو من مناطق القاهرة وترغب بالنزول إتجاه ميدان سفنكس تسلك المنزل الثانى المؤدى إلى شارع 26 يوليو وميدان سفنكس.

-تحويلة لحركة المركبات القادمة من شارع 26 يوليو وميدان سفنكس وترغب بالصعود أعلى كوبرى 15 مايو إتجاه مناطق القاهرة – الزمالك تسلك المطلع ( الأول ) لكوبرى 15 مايو الكائن بميدان سفنكس إتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك.

-تحويلة لحركة المركبات القادمة من شارع المطار ومناطق البراجيل وترغب بالسير إتجاه شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس تستكمل السير بشارع المطار أسفل كوبرى أحمد عرابى إتجاه مناطق إمبابة وصولًا حتى شارع مدينة الأمل، ثم السير يسارًا من شارع مدينة الأمل إتجاه محور أحمد عرابى وميدان سفارى بارك، ثم الدوران والعودة من ميدان سفارى بارك إتجاه مطلع كوبرى أحمد عرابى وصولًا إلى شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس.