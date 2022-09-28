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تطبيق برنامج "المنبر الثابت" المشترك بين الأزهر والأوقاف فى 200 مسجد

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 10:35 م
تطبيق برنامج "المنبر الثابت" المشترك بين الأزهر والأوقاف فى 200 مسجد وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، تطبيق برنامج "المنبر الثابت" الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في جميع المحافظات الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة المغرب بـ (200) مسجد، خلال شهر أكتوبر المقبل.
 
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
 
وفى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من محافظة القليوبية (المجموعة الثالثة) من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين ، مؤكدة أنها ستنشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم سواء من هذه المحافظة  أو من غيرها.

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