تخصيص أراضى لإقامة مشروعات خدمية بكفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، وأحمد وأبو علي،مجلس النواب، والعميد محمد الرويني، ممثلا لمديرية الأمن ، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ على الموافقة على تخصيص مساحة 396م أرض أملاك دولة بمركز بلطيم لإقامة مقر للنيابة الادارية، كما تم الموافقة على إقامة (موقف سيارات قرية سيدى طلحة، موقف سيارات معدية رشيد، وحدة إنقاذ نهري معدية رشيد) مشروع نفع عام بمركز ومدينة مطوبس ضمن مبادرة حياة.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على إقامة سوق تجارى و 2 مركز تنمية الاسرة والطفولة ، وحدة اطفاء، وحدة شئون اجتماعية، وحدة تضامن اجتماعي، مدرسة تعليم أساسي" مشروع نفع عام بمركز ومدينة مطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة، كما وافق إطلاق اسم المجند شهيد عبدالنبي جمعة شعبان، على مدرسة برج مغيزل الاعداديه بنات مركز مطوبس .

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص 10 قراريط لإقامة معهد ديني أعدادي -ثانوي بقلين، كما وافق على تخصيص مساحة 1750م2 ليصبح 1459، لإقامة مدرسة ثانوية للبنات عليها بقرية برنبال مشروع نفع عام بمركز ومدينة مطوبس ضمن حياة كريمة.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تعديل قرار تخصيص مساحة 100 م2 بقرية الثمانين التابعة للوحدة المحلية لقرية كرم الحجر مركز الحامول لإنشاء مكتب بريد بالقرية، كما وافق على إنهاء اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة قلين حيث تم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي للمدينة وفقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعمول بها للمدن.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، إقامة محطة ثنائية للصرف الصحي بسيدي سالم على مساحة 5فدان 10 قراريط 6 أسهم، كما وافق على تخصيص مساحة لاقامة مركز طبي ووحدات صحية بمركز مطوبس " قومسيون شرق، ببرج مغيزل، وقف بحرى، ببرمبال، خليج قبلي" ضمن مبادرة حياة كريمة.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص 400 م لإقامة مركز التكوين المهني بقرية برج مغيزل بالجزيرة الخضراء، كما وافق على تخصيص 2هنجر غرب المدينة خلف هايبر ماركت الشمالية العسكرية لعمل منفذاً أجهزة كهربائية وأثاث منزلي بأسعار مخفضة لصالح أهالي كفر الشيخ.



اعضاء برلمان الشباب



الاستماع لرؤساء المدن



بمحافظة كفر الشيخ جانب من الحضور بالمجلس التنفيذي