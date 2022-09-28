بدء تسكين الطلاب القدامى بالمدينة الجامعية فى الإسكندرية اليوم

أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية بدء تسكين الطلاب فى المدن الجامعية للطلاب القدامى بدءا من اليوم الأربعاء، من كل الكليات والفرق من الحاصلين على تقدير امتياز.
كما سيتم تسكين الطلبة والطالبات (قديم جامعة/قديم مدينة) من كافة الكليات والفرق من الحاصلين على تقدير جيد جدا غدا الخميس، بينما يتم تسكين الطلبة والطالبات (قديم جامعة/قديم مدينة) من كافة الكليات والفرق من الحاصلين على تقدير جيد السبت 1 أكتوبر، بينما الثلاثاء الموافق 4 اكتوبر تسكين الطلبة والطالبات (قديم جامعة/مستجد أو منقطع مدينة) من كافة الكليات والفرق من الحاصلين على تقدير إمتياز .
يذكر أن التسجيل فى المدينة الجامعية بالإسكندرية كان من خلال موقع الزهراء الخاص بالمدينة الجامعية، وطالبت الطلاب ضرورة مراعاة الدقة في تسجيل البيانات على الموقع من حيث مطابقتها للمستندات الورقية مثل (الاسم رباعي ـ العنوان ـ الرقم القومي ـ التقدير).
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