اليوم السابع
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أكرم القصاص
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انقطاع الكهرباء فى كوبا بالكامل بسبب الإعصار "إيان"

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 07:06 ص
انقطاع الكهرباء فى كوبا بالكامل بسبب الإعصار "إيان" إعصار - صورة أرشيفية
وكالات

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غرقت كوبا في الظلمة مساء الثلاثاء بعدما ألحق الإعصار "إيان" أضرارا جسيمة بالشبكة الكهربائية مما أسفر عن انقطاع التيار عن الجزيرة بأسرها.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت شركة الكهرباء العمومية "أونيون إليكتريكا" عبر "تويتر" إن البلاد "بدون خدمة كهرباء"، مشيرة إلى أن هذا الانقطاع في التيار الكهربائي ناجم عن الأضرار التي خلفها مرور "إيان"، وهو إعصار من الفئة الثالثة إجتاح غرب الجزيرة من دون أن يحصد أرواحا فيها وأكمل سيره باتجاه ولاية فلوريدا الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن حالة الطوارئ الفيدرالية في ولاية فلوريدا مع اشتداد "إيان"، القادم من البحر الكاريبي باتجاه الولاية.

 


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