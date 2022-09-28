وحذرت المسؤولة الأوروبية، وفقا لقناة "فرانس 24"، من أى تعطيل متعمد لبنية تحتية للطاقة في أوروبا سيؤدي إلى أقوى رد ممكن.

وكانت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن أعلنت، مساء أمس، أن تسرب الغاز الكبير الحاصل في خطي الأنابيب نورد ستريم 1 و نورد ستريم 2 قرب جزيرة دنماركية في بحر البلطيق ناجم عن عمل متعمد وليس حادثا عرضيا.

جدير بالذكر أن السلطات الدنماركية والسويدية أعلنت أمس عن رصد تسرب للغاز في موقعين من خط أنابيب "نورد ستريم 1"، الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، وتسرب غاز في خط "نورد ستريم 2".