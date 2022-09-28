اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 01:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المرور يحرر 27 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:51 ص
المرور يحرر 27 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (99361) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (27559) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (2057) مخالفة السير بدون تراخيص و(7) دراجات نارية مخالفة و(29) مخالفة موقف عشوائى و(18) مخالفة شروط الترخيص.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

المرور

السير بدون رخصة

حملات مرورية

الإدارة العامة للمرور

وزارة الداخلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة