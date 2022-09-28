اليوم السابع
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"المالية" توافق على تثبيت 3269 من العاملين المؤقتين بالمجلس الأعلى للآثار

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 06:47 م
"المالية" توافق على تثبيت 3269 من العاملين المؤقتين بالمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
كتب محمد أسعد

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وافقت وزارة المالية على تثبيت 3269 من العاملين المؤقتين بالمجلس الأعلى للآثار المتعاقدين على الباب الأول أجور بموازنة المجلس، ممن شملتهم موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الواردة بتاريخ 28 يونيو 2022.
 
صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشيرًا إلى أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو استصدار قرار السلطة المختصة بشأن تثبيت المذكورين على درجات مالية دائمة بموازنة المجلس الأعلى للآثار، علما بأن القرار سيتضمن كذلك المتعاقدين البالغ عددهم 576، والذين شملتهم موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التثبيت الصادرة بتاريخ 15 أغسطس 2022، وذلك عقب ورود موافقة وزارة المالية اللازمة بشأنهم.
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية أنه قد تم توجيه الإدارة المركزية للموارد البشرية بالمجلس ووحداتها الفرعية التابعة بضرورة تقديم الدعم والتعاون الكامل مع المتعاقدين خلال إتمام إجراءات التعيين، وكذلك مراجعة وتدقيق البيانات الشخصية والوظيفية لهم تمهيداً لإدراجها بالقرار.

وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الأعلى للآثار



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