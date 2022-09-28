القبض على لص سرق مظروفا يحوى مبالغ مالية من شخص فى الموسكى

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، بأنه حال إستقلاله سيارة أُجرة وبحوزته حقيبة يد ومظروف يحوى مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية"، وسماعة أذن لتوصيله لإحدى المناطق وعقب نزوله من السيارة اكتشف سرقة المظروف.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتحديد قائدها (مقيم بمحافظة الجيزة) كما تبين أنه وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".