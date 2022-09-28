"العدل" تقرر نقل مقر جلسات استئناف عالى البحر الأحمر إلى مقر جديد

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بنقل مقر انعقاد جلسات مأمورية استئناف عالى البحر الأحمر الدوائر المدنية، والأسرة والعمالى الأتية "الأولى مدنى، الأولى شئون أسرة، الأولى عمال" إلى المقر الجديد بمدينة الغردقة.

كما نشرت الجريدة قرار بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق نادى القضاة فى بنها، ويتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق فى بنها، ويكون مقره داخل نادى قضاة بنها، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي.