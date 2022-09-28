"الشباب والرياضة" تنظم يوما ترفيهيا لـ"قادرون باختلاف" فى بورسعيد.. صور

تضمن اليوم ألعاب ترفيهية وترويحية، والاستمتاع بمنطقة الألعاب، وتوزيع جوائز عينية على أطفال ذوي القدرات والهمم الخاصة "قادرون باختلاف" من أجل إدخال البهجة والسرور عليهم.

ومن جانبه، أكد عبدالفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، على أن الفعالية تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بذوي القدرات والهمم، ودمجهم في المجتمع وتنمية المواهب والقدرات لديهم، وإبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة، وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وإشراف شيماء ابو سمرة، مدير الإدارة الفرعية، ومنسقي مكتب "قادرون باختلاف" وهم: الدكتور أحمد حسانين، وسماح عادل ، ومسئولي المركز: محمد الموجي، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور علاء الصاوي، مدير المركز.