اليوم السابع
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السفير المصرى فى موسكو يشارك فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى ECUMENE 2022

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:44 م
السفير المصرى فى موسكو يشارك فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى ECUMENE 2022 سفير مصر لدى موسكو نزيه النجارى يشارك فى المنتدى
كتب: أحمد جمعة

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شارك السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى ECUMENE 2022، الذي يعقد في موسكو برعاية الأكاديمية الروسية للعلوم والأمم المتحدة خلال الفترة 28-30 سبتمبر الجارى.
 
واستعرض سفير مصر لدى روسيا الاتحادية أولويات وأهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP-27 للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، الذي يعقد في شرم الشيخ خلال الفترة 6-18 نوفمبر 2022، كما نوه إلى جهود الدولة المصرية في قيادة العمل المناخي عبر إرساء مثال يحتذي به، وذلك من خلال تدشينها لاستراتيجية تغير المناخ 2050 وتحديث اسهاماتها الوطنية لخفض الانبعاثات المؤثرة سلباً على المناخ.
 
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الثانية لمنتدى ECUMENE تعقد بمشاركة عدد من ممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية والبنوك الروسية والمجتمع المدني والأكاديمي، وتركز على عدد من الموضوعات المحورية كتغير المناخ والتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة وتحول الطاقة وتمويل المشروعات البيئية.

 


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