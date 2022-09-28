السجن 10 سنوات لمتهمين بسرقة سائق توك توك بالإكراه فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، الأربعاء، بمعاقبة المتهمين "ع.أ" "و"أ.ع"، بالسجن 10 سنوات لكل منهما لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية بالإكراه من المجنى عليه "ح.ر" سائق توك توك بدائرة مركز البلينا.



صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد وهادى هائل هريدى بأمانة سر محمد فاروق هاشم.



تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه سائق توك توك بأن المتهمين طلبا منه توصيلهما إلى أحد الأماكن وأثناء سيره فى الطريق قاما بتهديده بسلاح أبيض وعصا شوم وتمكنا من شل حركته ومقاومته واستوليا منه على مبلغ مالى، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.