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الرياض: انطلاق مهرجان "القهوة السعودية" غداً

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 03:52 م
الرياض: انطلاق مهرجان "القهوة السعودية" غداً القهوة
إيمان حنا

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تنطلق غدًا فعاليات مهرجان "القهوة السعودية" فى مركز ذى أرينا للمعارض بالرياض، الذى تنظمه هيئة فنون الطهى بالتعاون مع وزارة الثقافة، للاحتفاء بالقهوة السعودية، وبتاريخها عبر رحلة ثقافية متكاملة تعكس الدلالات الحضارية المرتبطة بها، واقترانها بهوية المجتمع السعودي. وفق واس.

 

يستمر المهرجان فى مدينتين أُخريين، حيث سينتقل بعد الرياض إلى جدة فى الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، ومن ثم للظهران فى الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر.

 

ويتكون المهرجان من أربعة أقسام رئيسية؛ أولها: "فنجال الضيف" الذى سيضم فعاليات شجرة البن، والبيت الأخضر، ومنطقة العارضين، ومتحف الذهب الأخضر، ومنطقة للأطفال. أما القسم الثاني: "فنجال الكيف" فسيضم فعاليات تعاليل، وخبير القهوة، وتجربة التذوق، والقدوع، فيما يحتضن القسم الثالث: "فنجال السيف" فعاليات؛ حوار القهوة، وورش".


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