"الرى" تراجع منشآت الحماية من السيول فى المحافظات استعدادا للشتاء

كتبت أسماء نصار

التغيرات المناخية جعلت وزارة الموارد المائية والرى تعدل من تصميمات مخرات السيول بما يتواكب مع التطرف الهيرولوجي، الذي أدى إلى زيادة كميات المياه في العام الماضي في بعض الأماكن إلى أكثر من الثلث، وهو ما تطلب مراجعة وتحديث القدرة الاستيعابية فى بعض المخرات والبحيرات الصناعية في بعض المواقع، لتستوعب احتمالية تكرار السيول فى 300 عام بدلا من المتبع فى الماضي وهو 200 عام.

وفى التقرير التالى نتعرف على استعدادات وزارة الرى لموسم السيول:

1- مراجعة كافة منشآت الحماية من السيول فى محافظات الجمهورية .

2- سيناء والصحراء الشرقية ومطروح يوجد بها 1162 عملا صناعيا ما بين سد وبحيرة صناعية وبحيرات جبلية وقنوات صناعية وحواجز وجسور حماية وخزانات أرضية، وأحواض تهدئة ومعبر ومفيض.

3- تم التفتيش على 117 مخرا للسيول في "أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم وحلوان والإسماعيلية"، وتحديد الحالات مع متابعة أعمال الصيانة.

4- معظم المخرات بحالة جيدة والبعض يحتاج إلى أعمال صيانة سريعة، وتم تكليف الإدارات المختلفة بالإسراع في عمليات الإعداد والصيانة.