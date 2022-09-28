وأضاف ناوسودا - في تصريحات لشبكة راديو وتلفزيون ليتوانيا - أن هذا القرار لم يكن على جدول أعمال اجتماع مجلس الدفاع الوطني، لكن "اتفقنا للتو على العودة إليه، أولاً ، يجب إعداد تقرير عسكري مفصل للغاية، وتقييم من الجانب العسكري لكيفية تأثير ذلك على خطط وآفاق جيشنا وقدرة قواتنا على تنفيذ عمليات معينة".

وتابع أنه "بمجرد أن نتلقى تلك النصيحة العسكرية، سنظل نقيم استراتيجيًا وسياسيًا ما إذا كان مثل هذا القرار مناسبًا ثم نتخذ قرارًا".

وأكد نوسودا أن أحد العوامل عند اتخاذ قرار بشأن نقل مدافع "الهاوتزر" هو ما إذا كان لدى ليتوانيا بدائل لاستبدال هذه الأسلحة وما هو الإطار الزمني للقيام بذلك.

يأتي هذا بعدما وردت تقارير أن أوكرانيا طلبت من ليتوانيا مشاركة بعض أسلحتها الحديثة، بما في ذلك مدافع "الهاوتزر" الألمانية ذاتية الدفع ونظام الدفاع الجوي النرويجي والمزيد من المركبات الأمريكية المدرعة.

ويرى خبراء أن نقل مدافع "الهاوتزر" هذه من شأنه أن يقوض قدرة المدفعية التي اكتسبتها ليتوانيا مؤخرًا.

وكان وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوشوسكاس، قد ذكر يوم أمس الأول الاثنين، أن ليتوانيا لا تفكر في نقل مدافع "الهاوتزر" هذه إلى أوكرانيا، واصفا الاقتراحات بأنها شائعات وأقاويل.