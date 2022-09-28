الخارجية الألمانية تفتتح حوار برلين للسلام الخميس

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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن وزيرة الخارجية أنالينا بربوك تستضيف الخميس حوار برلين للسلام.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن المجلس الاستشاري للحكومة الفيدرالية لمنع الأزمات المدنية وبناء السلام التابع للوزارة ينظم حوارا هذا العام تحت شعار (أوروبا في ظل الحرب تحديات جديدة أمام المدنيين لمنع الأزمات وإدارة النزاعات).

وأضافت أن المؤتمر سيناقش كيفية تحسين الكشف المبكر عن الأزمات، وأدوات منع الأزمات المدنية التي ستكون مفيدة وفعالة في المستقبل، والهياكل المؤسسية المناسبة للتحسين المستدام لمرونة نظام السلام والأمن الأوروبي، بجانب بحث انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على التعامل مع التحديات، وذلك من خلال العديد من ورش العمل وحلقات النقاش المختلفة.

وسيشارك في المؤتمر المختلط أكثر من 300 ممثل عن الحكومة الفيدرالية والبوندستاغ والبرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة حلف شمال الأطلسي، ووسائل الإعلام، والسفارات، والبوندسفير والخبراء المهتمين والمجتمع المدني.