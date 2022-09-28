الحماية المدنية تنقل مواطنة مريضة للمستشفى

كتب محمود عبد الراضي - محمد إبراهيم

استجابت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة لإلتماس مواطنة ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.. فقد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلتماس إحدى المواطنات "مريضة وغير قادرة على الحركة" مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية لمساعدتها فى الإنتقال إلى المستشفى لتلقى العلاج.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل إقامة المواطنة وقامت قوات الحماية المدنية بتقديم المساعدة اللازمة لها وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وقد لاقى ذلك إستحسان ورضاء المواطنة التى تقدمت بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لملتمسها .