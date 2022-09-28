الجمعية العربية لتكنولوجيات التربية تعقد مؤتمرها الـ20 حول "البحث العلمى"

أحمد طنطاوى

في اطار أهمية ودور تكنولوجيا التربية في العمليه التعليمية تعقد الجمعية العربية لتكنولوجيات التربية مؤتمرها العشرين بعنوان تكنولوجيا التربية ومنظومة البحث العلمي يومي ٤-٥ / ٢/ ٢٠٢٣ وذلك بالزمالك.

ويتناول المؤتمر مجموعه من المحاور الهامة، وأهمها: تطوير برامج إعداد وتدريب المعلم في ظل التحول الرقمي ونظم التقويم والقياس الرقمية، ورؤية الدولة ٢٠٣٠ للتعليم الفني وغيرها.

وأوضحت الاستاذ الدكتورة أمل سويدان رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات أنه سيتم مناقشة العديد من القضايا التعليمية بالمؤتمر من خلال عرض لإسهامات أساتذة وعلماء التربية من الجامعات المصرية والعربية.