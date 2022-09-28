اليوم السابع
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الجمعية العربية لتكنولوجيات التربية تعقد مؤتمرها الـ20 حول "البحث العلمى"

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 02:59 ص
الجمعية العربية لتكنولوجيات التربية تعقد مؤتمرها الـ20 حول "البحث العلمى" دكتورة أمل سويدان رئيس قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات
أحمد طنطاوى

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في اطار أهمية ودور تكنولوجيا التربية في العمليه التعليمية تعقد الجمعية العربية لتكنولوجيات التربية مؤتمرها العشرين بعنوان تكنولوجيا التربية ومنظومة البحث العلمي يومي ٤-٥ / ٢/ ٢٠٢٣ وذلك بالزمالك.
 
  ويتناول المؤتمر مجموعه من المحاور الهامة، وأهمها: تطوير برامج إعداد وتدريب المعلم في ظل التحول الرقمي ونظم التقويم والقياس الرقمية، ورؤية الدولة ٢٠٣٠ للتعليم الفني وغيرها.
 
وأوضحت الاستاذ الدكتورة أمل سويدان رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات أنه سيتم مناقشة العديد من القضايا التعليمية بالمؤتمر من خلال عرض لإسهامات أساتذة وعلماء التربية من الجامعات المصرية والعربية.

تكنولوجيا التربية

البحث العلمى

التعليم الفنى

أمل سويدان

تدريب المعلم



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