التعليم الفني: هناك إقبال من المستثمرين للشراكة في إنشاء مدارس فنية

كتب: أحمد قنديل

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني، وجود 42 مدرسة متخصصة في التكنولوجيا التطبيقية والتي تتضمن تخصصات فنية مختلفة، موضحًا أن أغلب المدارس ستبدأ عملها خلال العام الدراسي، وعدد قليل سيتم إطلاقه في سبتمبر 2023.

وقال مجاهد، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "مساء DMC"، إن هناك إقبال من المستثمرين للشراكة في إنشاء هذه المدارس، رجوعًا لأن القطاع الخاص يستفيد من العاملين المهرة الذين يساعدونه في الصناعة، لافتًا إلى أن أغلبية الخريجين من تلك المدارس خلال السنوات السابقة تم توظيفهم في مصانع الشريك الصناعي أو شركات مثيلة.

وتابع، غيرنا المناهج في المدارس الفنية، وسيبدأ العام الدراسي الجديد بمناهج تركز على المهارات وسلوكيات الطلاب والمعارف.

وأضاف، هناك أيضًا مدارس دولية تم إطلاقها عن طريق مساعدات فنية أوروبية توفر خبرات وتقنيات للطلاب، لافتًا إلى وجود مشروعات تابعة لهيئات دولية تسعى لتعظيم القوى العاملة وتأهيلها.