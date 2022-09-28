التحقيقات: لصوص الشقق السكنية بمنشاة ناصر نفذوا 3 جرائم سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن المتهمين بتكوين تشيكلا عصابيا، تخصص نشاطه فى فى سرقة الشقق السكنية فى منطقة منشأة ناصر، اعترفوا بارتكاب عدد (3) وقائع سرقة أخرى من داخل مسكن بأسلوب كسر الباب.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشقة محل سكنه وسرقة (شاشة تليفزيون – وجهاز رسيفر).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندى تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم.