استقرار سعر سلة خامات "أوبك" اليومى عند 89.81 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك " اليوم الأربعاء، أن سعر سلة أوبك المكونة من ثلاثة عشر خاما بلغ 89.81 دولارا للبرميل مقارنة 89.50 دولارا فى اليوم السابق، وذلك وفقا لحسابات أمانة أوبك.

وتتكون سلة خامات أوبك من 13 خاما هى مزيج صحارى الجزائرى، خام جيراسول الأنجولى، دجينو الكونغوى، زافيرو الغيني "الاستوائية"، رابى الجابونى، الخام الإيرانى الثقيل، خام البصرة الخفيف العراقى، خام التصدير الكويتى، خام السدر الليبى، بونى الخفيف النيجيرى، العربى الخفيف السعودى، مربان الإماراتى، وميرى الفنزويلى.

وسجلت أسعار النفط اليوم 85.06 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 77.43 دولار للبرميل، حيث تراجعت الأسعار اليوم أكثر من1%.