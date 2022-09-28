استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسى الجديد فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

كثفت الوحدات المحلية لمدن ومراكز محافظة البحيرة المرور الدورى على جميع المدارس بكل مراحلها التعليمية، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وذلك للتأكد من جاهزيتها والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة ومتابعة السلامة الإنشائية للمدارس من مباني وأسوار وتوصيلات كهربائية ودورات مياه.



كما قامت الوحدات المحلية بإزالة أعمال الإشغالات بجوار المدارس ومراجعة أسلاك وأعمدة الإنارة، وتكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل وبمحيط المدارس.



وتمت مراجعة وصيانة دورات المياه والشبابيك والأثاث وتجميل الأسوار والحدائق والأشجار وتوفير كافة وسائل الأمن والسلامة للطلاب.



يذكر أن مدارس محافظة البحيرة قد نظمت يوما للتعارف للطلاب والتلاميذ الجدد بالصفوف الأولى بكل المراحل التعليمية.



واستقبل المشرفون والمعلمون عددا كبيرا من الطلاب والتلاميذ الجدد وتعريفهم بأماكن فصولهم واصطفافهم بفناء المدارس وأماكنهم بطابور الصباح وتدريبهم على تمارين الصباح وتعريف الطلبة والتلاميذ ببعضهم البعض، وتعريفهم أيضا على قيادات المدارس ومرافقها وإعطائهم النصائح والتوجيهات التربوية.