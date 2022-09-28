إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم الجامعى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى بعد رست الفيوم اتجاه القاعة بـ4 كيلو وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 7 وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالفيومالأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:01 م
حادث - أرشيفية
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أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم الجامعى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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