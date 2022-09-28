اليوم السابع
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إصابة 3 طلاب فى حادث سير ببنى سويف

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 09:54 ص
إصابة 3 طلاب فى حادث سير ببنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيبت 3 طلاب اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الدائري بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلي المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين، بالطريق الدائري في نطاق مدينة الفشن جنوب المحافظة، نتج عنه إصابة 3 طلاب بإصابات مختلفة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتى إسعاف إلي موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

واستقبل مستشفى الفشن المركزي المصابين في الحادث وهم؛ خالد محمد حنفى، 18 عامًا، طالب، مصابًا بكسر مضاعف بالقدم اليمنى مع سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمود محمد رمضان 14 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليسرى مع سحجات وكدمات متفرقة، فادى وليد عادل 16 عامًا، مصابًا بكسر مضاعف بالكتف الأيسر، جميعهم طلاب مقيمين مركز الفشن.

تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

 

 


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