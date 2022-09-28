إزالة 219 حالة تعدٍ على أملاك الدولة و61 متغير مكانى بالمنوفية

وأوضح محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية نجحت في إزالة 165 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة مبانى بمساحة 11 ألفا و932 م ضمن المستهدف تنفيذه، وتنفيذ إزالة فورية لـ36 حالة مبانى بمساحة 3178)م2، و54 حالة تعد زراعة بمساحة فدان و17 قيراطا و20 سهما.

كما أشار محافظ المنوفية إلى أن أعمال الموجة الـ 20 قد شملت إزالة 84 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة خارج المستهدف، تنوعت ما بين 58 حالة مبانى على مساحة 6910 م و 26 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2 فدان و9 قراريط و11 سهما، فضلا عن إزالة 61 حالة أخرى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 6259 م2.

ومن جانبه شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المواصلة في تنفيذ حملات الإزالة لكافة مخالفات البناء ضمن أعمال الموجة الـ 20 ، مع تنفيذ الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات المخالفة في المهد واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين حفاظا على الصالح العام ، مؤكدا بأنه لن يتهاون في محاسبة أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفى صوناً لحقوق ومقدرات الأجيال القادمة.

جدير بالذكر أن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية ، تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 14 أغسطس حتى أول سبتمبر الجارى ، وجارى تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 10 سبتمبر حتى 29 من نفس الشهر ، وسيتم تنفيذ المرحلة الثالثة في 8 أكتوبر وحتى 27 أكتوبر 2022.