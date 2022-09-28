أسامة عبد الحى أمينا عاما لاتحاد الأطباء العرب.. فى انتخابات بحضور 16 دولة

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء ، إن سلطنة عمان استضافت اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب الذى استمرت أعماله بمدينة مسقط على مدار يومي 25 و26 سبتمبر الجاري.

حضر الاجتماع ممثلي نقابات وعمادات الأطباء والجمعيات الطبية في 16 دولة عربية وهي مصر وسلطنة عمان والأردن والمغرب والجزائر وتونس والبحرين واليمن وفلسطين وقطر والكويت والصومال وسوريا والعراق والسودان وليبيا بحضور د. حمودة بن سلامة نائب رئيس مجلس حكماء إتحاد الأطباء العرب، ومثل نقابة أطباء مصر في الإجتماع كل من د. حسين خيري نقيب الأطباء ود. أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء.

ناقش المجلس الأعلى لإتحاد الأطباء العرب في اجتماعه القضايا والموضوعات المتعلقة باتحاد الأطباء العرب والقضايا الصحية في الدول العربية خاصة بعد جائحة كورونا.

كما انتخب أعضاء المجلس في اجتماعه في العاصمة العمانية مسقط الدكتور وليد الزدجالي رئيس الجمعية الطبية العمانية رئيساً للمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب والدكتور زياد الزعبي نقيب أطباء الأردن نائباً، وتم انتخاب الدكتور أسامة عبد الحي مرشح نقابة أطباء مصر وأمينها الأسبق أميناً عاماً لإتحاد الأطباء العرب وتجديد الثقة في الدكتور هشام الحمامي واستمراره أميناً للصندوق.

وقرر المجلس الأعلى لإتحاد الأطباء العرب التواصل مع جامعة الدول العربية وكافة الجهات المعنية في الدول العربية لإعادة الدور الرائد لاتحاد الأطباء العرب كمنظمة إقليمية رائدة وهيئة طبية جامعة وحاضنة للأطباء العرب تعمل على خدمة الطبيب والمريض.

كما وافق مجلس اتحاد الأطباء العرب على دعوة الجمعية الطبية البحرينية لعقد اجتماع المجلس القادم بدولة البحرين تزامناً مع احتفال الجمعية البحرينية باليوبيل الذهبي.