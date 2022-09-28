"أتريم للمقاولات" توقع عقد إنشاء 72 مبنى سكني في "نور" التابعة لطلعت مصطفى

فازت شركة أتريم للمقاولات بعقد لتنفيذ الأعمال الإنشائية لنحو 72 مبنى سكني بمنطقة كابيتال جاردنز بمشروع نور- احدي مدن مجموعة طلعت مصطفى -المقام على مساحة 5 آلاف فدان أمام العاصمة الإدارية الجديدة .

وأكدت "أتريم" – عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك – أن الأعمال المسندة إليها في مشروع "نور" تتضمن أيضا تنفيذ أعمال البنية التحتية والطرق، ومواقف للسيارات، وتجهيز المسطحات الخضراء بالموقع.

وتم اختيار "أتريم للمقاولات" التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، في ظل ما تتميز به من خبرة كبيرة في تنفيذ المشروعات الكبري، والحرص علي تقديم أحدث تقنيات البناء معتمدة في ذلك علي استخدام التكنولوجيا والابتكار والتنمية البشرية في جميع جوانب الأعمال.

وتعد مدينة "نور" أول مدينة ذكية خضراء في مصر، ومن المقرر أن تضم 140 ألف وحدة سكنية (عمارات وفيلات) تستوعب نحو 600 ألف نسمة. ويضم مشروع نور العديد من الخدمات غير السكنية كالمساحات التجارية وفندق خمس نجوم ومدارس وجامعة دولية وغيرها من الخدمات الأخرى، ويركز تصميم المدينة على الاستدامة البيئية واستغلال تضاريسها الطبيعة لخلق تجربة حقيقية وطبيعة لقاطني المدينة، وزيادة مساحات المشاة والحارات المخصصة لراكبي الدراجات والتركيز على الصحة واللياقة، وتنتهج المدينة نفس المعايير التي تتبعها المجموعة في تصميم وتطوير مدنها الحالية مع مراعاة عنصري الحداثة والتطوير والابتكار واستخدام وتطبيق التقنيات الذكية مما سيقلل بدرجة ملحوظة من تكاليف التشغيل على المدى البعيد ويعزز من الخصوصية والاتصال وسهولة حصول قاطني المدينة على خدمات وبنية تحتية تمتاز بالجودة.































