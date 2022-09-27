9 فواكه وخضراوات لحماية العين من التلف.. منها الثوم والتوت

كتب – حسام الشقويرى

البصر هو أحد أعز حواسنا، ومن خلاله نقرأ ونقدر الفن ونلاحظ الطبيعة ونتواصل مع الأحباء، وننفق أموالًا جيدة على مستحضرات التجميل لتعزيز جمال العين الطبيعي، ومن المنطقي أيضًا تعزيز صحة أعيننا، وتشمل الخطوات السهلة ارتداء النظارات الشمسية والقبعات في الهواء الطلق، وتناول الطعام بشكل جيد، والحفاظ على وزن صحي، وإدارة التوتر، وتجنب دخان السجائر، وقد يكون من المفيد أيضًا دمج بعض النباتات الطبية في الروتين، وفقا لما نشره موقع motherearthliving

الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقضي على الجذور الحرة - المواد التي تخلق ما يسمى الضرر التأكسدي الكامن وراء العديد من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك الجلوكوما، والضمور البقعي وإعتام عدسة العين، علاوة على ذلك ، تظهر الدراسات المعملية أن علاج خلايا الشبكية ببوليفينول الشاي الأخضر يحميها من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.

يحتوي التوت Vaccinium myrtillus) على مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة القوية التي تسمى الأنثوسيانين، كما أن العنبية والتوت البري ، يحتويان أيضًا على مثل هذه المواد الكيميائية، و خلال الحرب العالمية الثانية ، أفاد طيارو سلاح الجو الملكي أن تناول مربى التوت أدى إلى تحسين رؤيتهم الليلية، ووجدت إحدى الدراسات الحديثة أن الأنثوسيانين من توت آخر - الكشمش الأسود ( Ribes nigrum) - تكيف سريع مع الظلام ويقلل أيضًا من إجهاد العين.

اقترحت الدراسات الأولية التي أجريت على البشر من الثمانينيات نتائج واعدة في التعامل مع إعتام عدسة العين والزرق واعتلال الشبكية السكري. تظهر الدراسات التي أجريت على الفئران المختبرية أن المستخلصات الطبيعية قد تحمي من إعتام عدسة العين والزرق، وفي دراسات أخرى ، تحمي المستخلصات الخلايا العصبية في شبكية العين ، وتقوي الأوعية الدموية ، وتحسن الدورة الدموية ، وتمنع تكوين أوعية دموية جديدة ، وهي عملية تشارك في أمراض الشبكية مثل اعتلال الشبكية السكري والضمور البقعي. تحتوي مستخلصات أوراق التوت أيضًا على تأثير مضاد لمرض السكر - وهو إجراء ذو ​​صلة ، نظرًا لارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض العين بين مرضى السكري.

تحتوي العديد من الأعشاب والفواكه والخضروات على قوة مضادة للأكسدة، و تشير الأبحاث المعملية الأولية إلى أن الثوم قد يساعد في منع إعتام عدسة العين، و يحتوي الكركم ( كركم لونجا ) على مادة الكركمين المضادة للأكسدة القوية.