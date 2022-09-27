123.7 ألف رحلة.. الحركة الدولية والمحلية لطائرات الشركات الوطنية.. إنفوجراف

رصدت النشرة السنوية لإحصاءات النقل الجوى عام 2020/2021، مجموعة من المؤشرات الهامة والخاصة بعدد شركات الطيران الوطنية ونسبة القطاعين العام والخاص.
وتشير البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإنفو جراف إلى أهم المؤشرات وفقا لما يلي:
بلغ عدد المطارات المصرية التى تمت بها حركة شركات الطيران الوطنية 20 مطاراً.
بلغ عدد الطائرات المستخدمة في الشركات الوطنية 160 طائرة.
حصل القطاع الخاص على النسبة الأكبر لعدد الطائرات المستخدمة بنسبة 57.5% بعدد طائرات 92 طائرة.
بلغ عدد الطائرات المستخدمة بالقطاع العام/ الاعمال العام نحو 68 طائرة بنسبة 42.5%.
بلغ إجمالي الحركة الدولية والمحلية لطائرات "الركاب، البضائع" للشركات الوطنية بالمطارات 123.7 ألف رحلة
كان للقطاع العام / الاعمال العام النصيب الأكبر بنسبة 66.1% بعدد رحلات 81.8 ألف رحلة.
بلغ عدد الرحلات بالقطاع الخاص 41.9 ألف رحلة بنسبة 33.9٪.
بلغ إجمالى الحركة الدولية والمحلية للركاب بالشركات الوطنية 7.9 مليون راكب.
كان للقطاع العام / الاعمال العام النصيب الأكبر بنسبة 55.1% بعدد ركاب 4.4 مليون راكب.
بلغ عدد الركاب 3.6 مليون راكب بالقطاع الخاص بنسبة 44.9٪.
بلغت كمية البضائع المنقولة بواسطة الشركات الوطنية 109.6 ألف طن.
كان للقطاع العام النسبة الأكبر والتي وصلت إلى 99.3% بكمية بضائع 108.9 ألف طن.
بلغت كمية البضائع المنقولة للقطاع الخاص 0.7 ألف طن بنسبة 0.7 % من إجمالي البضائع المنقولة.
بلغ إجمالي متوسط أعداد المشتغلين بالشركات الوطنية 34026 مشتغلاً منهم 29970 مشتغل بالقطاع العام / الاعمال العام بنسبة 88.1%.
بلغ عدد المشتغلين بالقطاع الخاص 4056 مشتغل بنسبة 11.9% من إجمالي المشتغلين.
التوزيع النسبي لركاب النقل الجوى بالشركات الوطنية
توزيع رحلات النقل الجوى على الشركات الوطنية
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