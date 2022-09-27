123.7 ألف رحلة.. الحركة الدولية والمحلية لطائرات الشركات الوطنية.. إنفوجراف

كتب: مدحت عادل

رصدت النشرة السنوية لإحصاءات النقل الجوى عام 2020/2021، مجموعة من المؤشرات الهامة والخاصة بعدد شركات الطيران الوطنية ونسبة القطاعين العام والخاص.

وتشير البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإنفو جراف إلى أهم المؤشرات وفقا لما يلي:

بلغ عدد المطارات المصرية التى تمت بها حركة شركات الطيران ‏الوطنية 20 مطاراً.

بلغ عدد الطائرات المستخدمة في الشركات الوطنية 160 ‏طائرة.

حصل القطاع الخاص على النسبة الأكبر لعدد الطائرات المستخدمة بنسبة 57.5% بعدد طائرات 92 طائرة.

بلغ عدد الطائرات المستخدمة بالقطاع العام/ الاعمال العام نحو 68 طائرة بنسبة 42.5%. ‏

بلغ إجمالي الحركة الدولية والمحلية لطائرات "الركاب، البضائع" للشركات الوطنية ‏بالمطارات 123.7 ألف رحلة

كان للقطاع العام / الاعمال العام النصيب الأكبر بنسبة 66.1% بعدد رحلات 81.8 ‏ألف رحلة.

بلغ عدد الرحلات بالقطاع الخاص 41.9 ألف ‏رحلة بنسبة 33.9٪.‏

بلغ إجمالى الحركة الدولية والمحلية للركاب بالشركات الوطنية 7.9 مليون ‏راكب.

كان للقطاع العام / الاعمال العام النصيب الأكبر بنسبة 55.1% بعدد ركاب 4.4 مليون راكب.

بلغ عدد الركاب 3.6 مليون راكب بالقطاع الخاص ‏بنسبة 44.9٪.

بلغت كمية البضائع المنقولة بواسطة الشركات الوطنية 109.6 ألف طن.

كان للقطاع العام النسبة الأكبر والتي وصلت إلى 99.3% بكمية بضائع 108.9 ألف طن.

بلغت كمية البضائع المنقولة للقطاع الخاص 0.7 ألف طن بنسبة 0.7 % من إجمالي البضائع المنقولة.

بلغ إجمالي متوسط أعداد المشتغلين بالشركات الوطنية 34026 مشتغلاً منهم 29970 مشتغل بالقطاع العام / الاعمال العام بنسبة 88.1%.

بلغ عدد المشتغلين بالقطاع الخاص 4056 مشتغل بنسبة 11.9% من إجمالي المشتغلين.



التوزيع النسبي لركاب النقل الجوى بالشركات الوطنية