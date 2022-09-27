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والدة طفل لقى مصرعه على يد شقيقه بالعجوزة تكشف كواليس الحادث

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:31 ص
والدة طفل لقى مصرعه على يد شقيقه بالعجوزة تكشف كواليس الحادث قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال والدة طفل لقى مصرعه على يد شقيقه في العجوزة، وذكرت أن ابنها الأكبر، يعاني من مرض الصرع، وفوجئت به تنتابه حالة من الهياج، ثم حمل شقيقه الأصغر وألقاه من النافذة، مضيفة أنها لم تتمكن من منع ابنها من ارتكاب الحادث، وأشارت أن ابنها الأكبر يتلقى العلاج من المرض منذ فترة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر عاملين نتيجة سقوطه من نافذة شقة أسرته في العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، وتبين أن شقيق الضحية يعاني من الصرع، وانتابته حالة من الهياج، فحمل شقيقه الضحية وألقاه من النافذة.

وأكدت التحريات أن شقيق الضحية مرتكب الواقعة يتلقى العلاج من مرض الصرع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


مصرع طفل

سقوط طفل من النافذة

قسم العجوزة

امن الجيزة



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