نقابة الأطباء: تأجيل نظر قضية أطباء قنا لـ 25 أكتوبر المقبل

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء، إن هيئة محكمة جنح مستأنف قنا قررت تأجيل نظر قضية 15 طبيب وطبيبة من أطباء أطفال مستشفى قنا العام والصادر ضدهم حكم بالحبس لمدة عامين، إلى جلسة الثلاثاء 25 أكتوبر المقبل، للإطلاع على المستندات المقدمة من مستشفى قنا بخصوص الرد على استفسارات هيئة المحكمة بشأن وجود لائحة داخلية بالمستشفى تنظم خروج مرضى الأطفال، وكذلك لتقديم المذكرات الختامية لهيئة الدفاع عن الأطباء والدفاع عن أهلية الطفلة.

وتعود وقائع القضية إلى يوليو 2018 عندما استقبلت مستشفى قنا العام طفلة تم ولادتها في الاسبوع الأول بعد الشهر السادس في مستشفى خاص وتوفي توأمها بالمستشفى الخاص بعد 11 يوم من ولادته، وقام أطباء الأطفال بقسم الحضانات في مستشفى قنا العام ببذل العناية والمتابعة للطفلة حتى تم خروج الطفلة بعد أكثر من شهر من المستشفى متحسنة، وبعد مرور خمسة أشهر على خروج الطفلة فوجئ الأطباء بوالدة الطفلة تتقدم ببلاغ ضدهم تتهمهم بالاهمال وتسببهم في فقدان الطفلة لبصرها.