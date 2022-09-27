نائب وزير التعليم: إنشاء 42 مدرسة فنية بالشراكة مع رجال الأعمال

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم إنشاء 42 مدرسة فنية بالشراكة مع رجال الأعمال فى الإدارة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بدأت بإنشاء 3 مدارس في 2018، موضحا أن المدرسة الدولية للتكنوجيا التطبيقية تتميز بأنها مثالية ونظيفة وذكية وخضراء وتقدم تعليم فنى متميز معتمد دوليا.

وأردف أنه تم تخريج دفعات خلال العام الماضي والعام الحالى، وتم تعيين معظم الخريجين، لافتا إلى أنه يتم تطوير مدارس التعليم الفني بالتعاون مع رجال الصناعة.

وفيما يتعلق بالمدارس الفنية العادية، قال إنه يتم الاتفاق على مواصفات الخريجين والمهارات المطلوبة وبناء عليه يتم إعداد المناهج، وسيتم التطبيق في 900 مدرسة فنية من أصل 1300 مدرسة، مضيفا ممثلي سوق العمل يمتحنوا الطلبة.

واختتم الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تنسيق الدبلومات الفنية يتبع وزارة التعليم العالي، وسيكون إلكترونيا ومتوقع أن تكون النتيجة قريبًا.