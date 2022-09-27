مقتل 10 أشخاص بهجوم إرهابى فى شمال بوركينا فاسو

وكالات

سقط 10 قتلى على الأقل، غالبيتهم عسكريون، في هجوم إرهابي وقع قبل ساعات في شمال بوركينا فاسو.

وحسب موقع العين الإخبارى، قال الجيش في بيان إن "قافلة إمدادات للسكان، ترافقها وحدة من الفوج الرابع عشر، تعرّضت أثناء توجّهها إلى دجيبو لهجوم إرهابي الإثنين بالقرب من غاسكينديه"، البلدة الواقعة في مقاطعة سوم بمنطقة الساحل.

وأضاف "للأسف، تسبب الهجوم بأضرار بشرية ومادية"، مشيرا إلى أنه "سيتم نشر حصيلة شاملة في أقرب وقت ممكن".

وقالت مصادر أمنية إن الحصيلة المؤقتة للهجوم هي "عشرة قتلى بين عناصر المفرزة بالإضافة إلى إصابات عديدة خطيرة".

وأضاف أن إحصاء ضحايا الهجوم "لا يزال مستمراً، وتم نشر تعزيزات في المنطقة لتقديم المساعدة للضحايا وتأمين المنطقة".