اليوم السابع
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معرض للمجال الصناعى بديوان وزارة التعليم لتحفيز الطلاب على مهارات الابتكار

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 07:15 م
معرض للمجال الصناعى بديوان وزارة التعليم لتحفيز الطلاب على مهارات الابتكار جانب من المعرض
كتب: محمود طه حسين

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نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معرض المجال الصناعى بديوان عام الوزارة، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك حرصًا على تحفيز المعلمين والطلاب على مهارات الابتكار والإبداع، والتأكيد على خلق ثقافة العمل بروح الفريق داخل المؤسسات التعليمية.

 

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، وعماد منصور رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى، وحسن عبد التواب مستشار المجال الصناعى، والطلاب والمعلمين المشاركين.

 

وأشاد اللواء أحمد عبد الفتاح بالمنتجات وناقش الطلاب فى الأدوات والخامات المستخدمة، مؤكدًا على دعم الوزارة الكامل للأنشطة الطلابية المختلفة حيث إنها تثرى العملية التعليمية.

 

كما أشاد عماد منصور بالمعرض، مثنيًا على منتجات الطلاب ومساهمة المعلمين في تنفيذ هذه المنتجات اليدوية المتميزة ومشاركة المحافظات المختلفة مما جعله معرضًا متميزًا، وقدم  كل الشكر والتقدير لجميع المشاركين، وإلى مسئولي المجال الصناعي متمنيًا المزيد من التوفيق والنجاح في المعارض القادمة.

 

وأوضح حسن عبد التواب مستشار المجال الصناعى، أن المعرض يهدف إلى عرض أحدث ابتكارات الطلاب لمنتجاتهم في المجال الصناعى، وتشجيعهم على بث روح التعاون للعمل الجماعى في إنتاج المشغولات، ورفع الروح المعنوية للمعلمين، وتبادل الخبرات بين المحافظات المشتركة وعددهم 16 محافظة وهى: (القاهرة، والإسكندرية، وسوهاج، والمنوفية، وأسيوط، والإسماعيلية، والقليوبية، والبحيرة، والفيوم، والأقصر، وشمال سيناء، والسويس، وبني سويف، والجيزة، والغربية، وكفر الشيخ).

 

وفى نهاية المعرض، تم تكريم المحافظات الفائزة حيث فازت محافظة الإسكندرية بالمركز الأول، ومحافظة كفر الشيخ بالمركز الثاني، ومحافظة الإسماعيلية بالمركز الثالث.


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