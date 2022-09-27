وقال ميدفيديف -حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن موسكو ستلجأ إلى الأسلحة النووية حال تعرضها أو حلفائها إلى هجوم نووي أو لتهديد وجود الدولة.

وشدد على أن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لمنع ظهور أسلحة نووية لدى الجيران المعادين لها مثل أوكرانيا، معتبرا أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يتدخل بشكل مباشر في النزاع حتى لو اضطرت روسيا إلى استخدام أكثر الأسلحة فتكا ضد كييف.