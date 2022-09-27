مسؤول سورى: ارتفاع حصيلة غرق مركب "طرطوس" إلى 100 قتيل

كتب: أحمد جمعة

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق المركب الذي كان يقل مهاجرين انطلقوا من لبنان، قبالة السواحل السورية، الخميس الماضي، إلى 100 قتيل مع انتشال جثة جديدة، كما أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية.

وتعد حصيلة غرق هذا المركب من بين الأعلى في منطقة شرق المتوسط، إذ ارتفعت تباعا، منذ العثور على أول الجثث "الخميس الماضي"، فيما نجا 20 شخصا فقط، من أصل 150 راكبا.

وقال مدير الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي في تصريح لوكالة (سانا) إن "عدد ضحايا المركب اللبناني وصل إلى 100 شخص حتى الآن، وذلك بعد انتشال جثة من عرض البحر مقابل الباصيه في بانياس".

وكان غالبية الأشخاص الذين كانوا على متن المركب الذي انطلق من مدينة طرابلس بشمال لبنان، لبنانيون ولاجئون سوريون وفلسطينيون، وبينهم أطفال ومسنون.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان "هذه مأساة مؤلمة أخرى"، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الكاملة لـ"تحسين ظروف النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة في الشرق الأوسط".

وأضاف في بيان مشترك مع وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين والمنظمة الدولية للهجرة "الكثيرون يدفع بهم نحو حافة الهاوية".