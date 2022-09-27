مدينة الأقصر تستجيب للمواطنين بحل أزمة أغطية الصرف صحى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، أعمالهم فى الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، حيث تم إنهاء أزمة أغطية بالوعات صرف صحى بشارع النزهة لدعم الأهالى، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة التعامل السريع مع شكاوى المواطنين وتحقيق راحتهم ورضاهم.

ويقول اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه وفقاً للشكوي الواردة من أحد المواطنين ويدعى "أحمد أبو شروق"، تفيد بأن أغطية بالوعات الصرف الصحي بشارع النزهة - السلخانة سابقاً - منخفضة عن الشارع بشكل كبير مما يؤدي إلى كثير من الحوادث، فقد قام بإصدار تعليماته على الفور لرئاسة منطقة شرق لإزالة أسباب المشكلة وحلها في أسرع وقت ممكن .

ويضيف رئيس مدينة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه قامت رئاسة حي شرق بقيادة هاني عادل رئيس الحي، بالتواصل مع مدير عام إدارة الأقصر للمياه والصرف الصحي وعرض أسباب الشكوى، وعلى الفور قام المهندس أبو النجا عربي بإرسال فريق من شبكات الصرف لعمل اللازم وإزالة أسباب الشكوى وحل مشكلة الصرف، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى نفس السياق أرسل المواطن أحمد جمعة من أهالي منطقة جنوب مدينة الأقصر، شكوى بسبب تراكم القمامة ومخلفات البناء بمنطقة حوض الـ(18) بشارع امتداد الفيروز بعد مقهى بيت الكرم، وقال اللواء دكتور علي الشرابي، إن رجال حي جنوب قاموا بتنفيذ حملة نظافة على الفور لرفع أطنان من القمامة ومخلفات البناء، وذلك تحت إشراف أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وقيادة حسن عبده رئيس حى جنوب بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة وتم إزالة أسباب الشكوي، حيث أكد رئيس المدينة على استمرار حملات النظافة بالمدينة للحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



انهاء شكوى بسبب تراكم القمامة ومخلفات البناء بمنطقة حوض 18



جانب من رفع المخلفات بعد شكاوى المواطنين بحى الفيروز



حل أزمة أغطية صرف صحى بشارع النزهة