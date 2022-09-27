مدير وكالة الطاقة الذرية يأمل في زيارة روسيا وأوكرانيا خلال الأسبوع الجاري

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أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الثلاثاء عن أمله في زيارة روسيا وأوكرانيا خلال الأسبوع الجاري لمواصلة المحادثات حول الوضع في محطة زابوروجيا للطاقة النووية.



وقال جروسي - لوكالة أنباء تاس الروسية، على هامش الدورة السنوية الـ66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن هذه الزيارة "ستكون قريبا للغاية، نأمل أن تكون الزيارة خلال هذا الأسبوع".



وتعليقا على تقدم المفاوضات بشأن إنشاء منطقة آمنة حول منشأة زابوروجيا النووية، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "أعتقد أننا نحرز تقدما".