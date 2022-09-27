اليوم السابع
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مدير وكالة الطاقة الذرية يأمل في زيارة روسيا وأوكرانيا خلال الأسبوع الجاري

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:00 م
مدير وكالة الطاقة الذرية يأمل في زيارة روسيا وأوكرانيا خلال الأسبوع الجاري المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي
أ ش أ

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أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الثلاثاء عن أمله في زيارة روسيا وأوكرانيا خلال الأسبوع الجاري لمواصلة المحادثات حول الوضع في محطة زابوروجيا للطاقة النووية.


وقال جروسي - لوكالة أنباء تاس الروسية، على هامش الدورة السنوية الـ66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن هذه الزيارة "ستكون قريبا للغاية، نأمل أن تكون الزيارة خلال هذا الأسبوع".


وتعليقا على تقدم المفاوضات بشأن إنشاء منطقة آمنة حول منشأة زابوروجيا النووية، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "أعتقد أننا نحرز تقدما".


الوكالة الدولية للطاقة الذرية

رافائيل جروسي

روسيا

أوكرانيا

محطة زابورجيا



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