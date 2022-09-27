مدير مركز التغيرات المناخية: شرم الشيخ تحولت لمدينة خضراء استعدادا لـcop27

الأمير نصرى

قال الدكتور محمد فهيم مدير مركز التغيرات المناخية: إن مدينة شرم الشيخ تحولت لمدينة خضراء على هامش مؤتمر cop 27 ، وهكذا طرق مواجهة التغيرات المناخية إذا تم إستغلالها الإستغلال الصحيح واستثمار الفرص المتاحة فيها فستختلف الأمور.

وأضاف الدكتور محمد فهيم خلال إتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أنه إذا لم يتم التعامل بشكل صحيح مع قضية التغيرات المناخية سيكون تأثيراتها السلبية أكبر بكثير مما يتوقع العلماء والمهتمون، مشيرا إلى أن أهمية المؤتمر أن يجتمع هذا الكم الكبير من رؤساء الحكومات وزعماء الدول والسياسيين والمعنيين والعلماء فى مكان واحد لمناقشة قضية مهمة.

وأوضح أن علاقات مصر السياسية مع الغرب والشرق جيدة، ولن نجد فى هذا المؤتمر أن بعض الدول مثل الصين أو روسيا تنسحب أو حتى لا تمثل بالتمثيل الجيد بسبب علاقات مصر المختلفة، ولكن سنجد حدثا كبيرا، لأن تأثيرات التغيرات المناخية التى تحدث الآن فى كل مكان على سطح الأرض كبيرة.