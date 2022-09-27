اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:53 م
أكرم القصاص
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مدير محطة تحلية اليسر: ننتج 80 ألف متر مكعب من المياه يوميا

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 09:19 م
مدير محطة تحلية اليسر: ننتج 80 ألف متر مكعب من المياه يوميا المهندس حازم ترك
الأمير نصرى

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قال المهندس حازم ترك مدير محطة اليسر لتحلية مياه البحر بمدينة الغردقة، إن المحطة من أكبر محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، حيث يبلغ تكلفتها مليار جنيه بطاقة إنتاجية 80 ألف متر مكعب من المياه فى اليوم.
 
وأضاف المهندس حازم ترك، خلال لقاءه بقناة "إكسترا نيوز"، أن المحطة تهدف إلى تحلية مياه البحر بمحافظة البحر الأحمر، موضحا أن التكنولوجيا التى قامت عليها المحطة تواكب العالم فى التطور، حيث أن الشاشة تتحكم فى كل شئ بالمحطة، كما أن التكنولوجيا تتحكم فى ملوحة المحطة.
 
وأشار إلى أن هناك مناطق تعمل ضخ مباشر على مدار اليوم، كما أن استهلاك المياه سيكون مباشرا على مدار اليوم، مضيفا: أن المحطة تخدم أيضا السياحة والقرى السياحية، ولدينا رؤية مستقبلية لتغطية كافة الاحتياجات. 
 
 

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