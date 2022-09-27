محافظ جنوب سيناء يلتقي وفدا صربيا برئاسة رئيس المجلس النيابي لباجودينا.. صور

جنوب سيناء ــ فايزة مرسال

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ ، وفد مدينة باجودينا الصربية برئاسة " دراجان بالما " بحضور "ميروسلاف شيستوفيتش" سفير صربيا بجمهورية مصر العربية.

تكون الوفد من عدد 20 ممثلين متخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية المختلفة، و15 اعلامي وصحفي صربي من إجمالي الوفد المكون من 140 فرد الذي يضم عدداً من الأطباء من اكثر من 25 مدينة صربية بالاضافة لمتخصصين ومسئولين في كافة المجالات، وذلك خلال زيارتهم لمدينة شرم الشيخ في الفترة من 25 / 9 الي 2/ 10 بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

ورحب المحافظ بالوفد الصربي، مؤكدًا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية والموضوعات والاتجاهات المشتركة التي تجمع بين البلدين الصديقين، وأعرب عن تطلعه لدعم تلك العلاقة على مختلف المستويات خاصة زيادة الوفود السياحية القادمة الي شرم الشيخ، في ظل توجه القيادة السياسية في الدولتين وحرصهم على المزيد من التعاون لتحقيق مصالح الشعبين، مشيراً إلى عمق العلاقات بين البلدين منذ صداقة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والرئيس الصربي جوزيف تيتو.

من جانبه، أعرب رئيس الوفد عن تقديره لحفاوة الاستقبال ، مشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية الصربية من تميز ،مؤكدا حرص صربيا على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات الاقتصادية، لافتاً الي ان مصر تحتل مكانة خاصة لدى الشعب الصربي جعلها تحتل المكانة الرابعة في وجهتهم السياحية، مؤكدا ان شرم الشيخ المحببة لدي الصربين ويجب ان تكون قبلة السياحة العالمية.

أشار المحافظ خلال اللقاء لزيارته بلجراد عاصمة صربيا في يوليو من العام الماضي ولقائه رئيس الوزراء وعددا من المختصين في المجالات المختلفة ورجال الاعمال، لافتا لتوقيع اتفاقية توامة بين مدينة نيش الصربية ومدينة شرم الشيخ المصرية، خلال زيارة الوفد الصربي لمدينة شرم الشيخ مايو من العام الجاري، كما اقترح المحافظ توقيع اتفاقية توأمة بين مدينة دهب بجنوب سيناء، ومدينة باجودينا بصربيا، ولاقي المقترح حماس واستحسان الوفد الصربي ضمن تطوير وتوطيد العلاقات بين البلدين.

ودعي محافظ جنوب سيناء، الوفد لزيارة مدينة سانت كاترين وعدداً من المقاصد السياحية بشرم الشيخ في اطار الترويج السياحي للمقاصد السياحية بالمحافظة. وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية والتقاط الصور الجماعية.

حضر اللقاء المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للاعلام، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، والدكتور إسلام نبيل مدير تنشيط السياحة بالمحافظة.



خلال اللقاء



محافظ جنوب سيناء أثناء لقاء الوفد الصربى



جانب من اللقاء